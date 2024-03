DFB-Nachwuchs Wie schon U19: Auch U17-Nationalelf verpasst die EM

Wenige Tage nach der U19 ist auch die deutsche U17-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer gescheitert. Der Welt- und Europameister unterlag in Vila Nova Famalicão Gastgeber Portugal mit 2:3 (0:1) und schied auf dramatische Art und Weise aus. Nach einem 3:3 gegen Kroatien und einem 2:0 gegen Irland reichte die knappe Niederlage nicht, weil Kroatien im Parallelspiel gegen Irland in der Nachspielzeit auf 5:0 erhöhte.