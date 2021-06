Nationalmannschaft : „Wird Veränderungen geben“: Wer bleibt bei Flick?

Herzogenaurach Nur für wenige deutsche EM-Spieler ist das Turnier eine Empfehlung für die Zukunft im Nationalteam. Löw-Nachfolger Flick wird alle auf den Prüfstand stellen: Brauche ich sie beim Neuaufbau oder nicht?

„Die Mannschaft muss noch ein Stück reifen, um als Mannschaft erwachsen zu sein“, urteilte Löw in der Stunde des Abschieds. „Natürlich wird es Veränderungen geben“, sagte der 61-Jährige. Er sieht aber für sein gescheitertes Team durchaus gute Perspektiven. „Wir haben eine Reihe junger Spieler, die in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal einen großen Schritt nach vorne machen werden.“

Das Grundgerüst mit viel Potenzial gerade in der Offensive steht für die kommenden Aufgaben. Allerdings gelang es Serge Gnabry und vor allem dessen Bayern-Kollege Leroy Sané nicht, dieses auch auf den Rasen zu bringen. Der erst 18 Jahre alte Jamal Musiala deutete in seinen wenigen Minuten Einsatzzeit beim 2:2 gegen Ungarn an, dass er bei Flick zu einem Mann der Zukunft werden kann. Timo Werner stagniert nach einem schwierigen Jahr beim FC Chelsea. Kevin Volland vom AS Monaco konnte seine Rückkehrer-Chance nicht nutzen.