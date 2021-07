Sommerspiele in Tokio : Wolfsburgs Fußballer Arnold: „Olympia ein Highlight“

Sommerspiele in Tokio

Wollte unbedingt bei den Olympischen Spielen in Japan dabei sein: Maximilian Arnold. Foto: Arne Dedert/dpa

Wakayama Olympia-Fußballer Max Arnold bedauert die vielen Absagen für die deutsche Auswahl bei den Spielen in Tokio.

Arnold wollte unbedingt bei den Olympischen Spielen in Japan dabei sein. Aus Spieler-Sicht sei „Olympia ein Highlight“. „Ich bin froh und dankbar, dass der VfL bei mir so entschieden hat“, sagte der 27-Jährige. Er könne es aber auch nachvollziehen, dass der eine oder andere Verein seinen Spielern die Teilnahme verweigert habe. „Wenn wir in Japan ins Finale kommen, dann bin ich nach unserem DFB-Pokalspiel erst wieder zurück“, meinte Arnold. Es gebe keine Abstellungspflicht für die Clubs.