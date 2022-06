Nations League : Zum Auftakt Angstgegner Italien - 50. DFB-Einsatz für Werner

Bologna Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am 4. Juni (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Europameister Italien das 988. Länderspiel.

Bilanz:

Nations League:

Die Bilanz der DFB-Auswahl in dem noch jungen UEFA-Wettbewerb ist verbesserungswürdig: In den bisherigen zehn Partien bei den ersten beiden Auflagen gab es gerade mal zwei Siege. Dazu kommen fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Bei der Premiere wäre Deutschland eigentlich sogar aus der höchsten A-Staffel abgestiegen, wenn der Wettbewerb nicht reformiert worden wäre.

Bundestrainer:

Italien:

Im Stadio Renato Dall'Ara kommt es zur 36. Partie zwischen den beiden viermaligen Weltmeistern. Und die Italiener muss man als deutschen Angstgegner bezeichnen. Acht Siegen stehen 15 Niederlagen gegenüber. Das letzte Duell war für den 31. März 2020 in Nürnberg geplant. Es musste aber kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am 15. November 2016 gab es in Mailand ein torloses Unentschieden. Auswärts siegte die deutsche Mannschaft nur zweimal, 1986 in Avellino mit 2:1 durch das Siegtor von Lothar Matthäus sowie 1929 gleichfalls mit 2:1 in Turin.