Überraschung NBA-Star Dennis Schröder kickt in der Landesliga

Da staunten die Zuschauer in Salzgitter nicht schlecht. Als die Teams des FC Germania Bleckenstedt und des 1. SC Göttingen 05 zum Nachholspiel der Fußball-Landesliga in Niedersachsen den Rasen betraten, hatte sich unter das Team der Gastgeber ein Weltmeister gemischt. Basketball-Star Dennis Schröder lief für das Team von Bleckenstedt auf, in dem auch sein Schwager Daniel Ziolo aktiv ist.