TV-Debüt als Fußballexperte : Netzer lobt Schweinsteiger: „Er darf keine Hemmungen haben“

Stuttgart Günter Netzer hat Bastian Schweinsteiger für dessen ersten Auftritt als ARD-Fußballexperte gelobt.

„Ich kann die ARD nur beglückwünschen zu dieser Verpflichtung. Bastian Schweinsteiger ist eine große Figur, eine Persönlichkeit im deutschen Fußball, die ich sehr, sehr schätze“, sagte Netzer der Deutschen Presse-Agentur nach Schweinsteigers Premiere am Wochenende beim DFB-Pokalfinale.

Nach dem 4:2-Finalsieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen hatte Thomas Müller seinen ehemaligen Teamkollegen Schweinsteiger scherzhaft als „Günter Netzer junior“ bezeichnet. Netzer fühlt sich an seine eigene Zeit als Fernsehfachmann erinnert. „Ich kann mich noch an meinen ersten Auftritt für die ARD erinnern, 1998 beim Länderspiel gegen Brasilien in Stuttgart. Der wurde gelobt, aber da wurde auch kritisiert - wie das bei großen Persönlichkeiten der Fall ist“, sagte Netzer. „Das ist Bastian Schweinsteiger auch passiert. Er arbeitet auf sehr hohem Niveau, das muss er wissen. Er wird Besonderes leisten müssen, daran muss er sich gewöhnen.“