Quarantäne in der 2. Liga : Neue Corona-Fälle: Task Force „nahezu täglich“ im Austausch

Frankfurt/M. Nach den jüngsten Quarantäne-Fällen für mehrere Mannschaften in der 2. Bundesliga verweist die Deutsche Fußball Liga auf den regelmäßigen Austausch der Mitglieder der „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball“ in der Corona-Pandemie.

Es werde auch weiter so sein, dass die neuesten Erkenntnisse dabei in die Beratungen einflössen, sagte ein DFL-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

In der 2. Liga befinden sich aktuell die Mannschaften von Holstein Kiel, SV Sandhausen und Karlsruher SC in Quarantäne. Deshalb wurden an diesem 28. Spieltag bereits drei Partien abgesagt. Kurz vor dem Niedersachsen-Duell gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag vermeldete auch der VfL Osnabrück einen Corona-Fall in seinem Team. Trotz des positiven Tests bei einem Spieler werde die Partie aber stattfinden, gab der VfL bekannt. Bei Braunschweig mussten zuletzt Trainer Daniel Meyer und zwei Spieler in die häusliche Isolation.