Fußball Neuendorf über Europa-Erfolge: „Müssen uns nicht verstecken“

Borussia Dortmund und Bayern München stehen in dieser Saison in der Champions League im Halbfinale, Bayer Leverkusen in der Europa League. „Wir haben jetzt auch die große Chance, nächstes Jahr einen weiteren Champions-League-Kandidaten zu haben. Das ist für den deutschen Fußball insgesamt eine gute Nachricht und hat unseren Stellenwert international auch noch mal deutlich gesteigert“, sagte der 62-Jährige.