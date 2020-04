Arminia-Coach : Neuhaus: Wäre „der verdienteste Aufstieg“ überhaupt

Bielefeld Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus fiebert einer möglichen Fortsetzung der Zweitliga-Saison entgegen.

Der 60-Jährige aus Hattingen hat als Coach des Tabellenführers beste Chancen, mit seinem Team in die Bundesliga aufzusteigen. „Wir wollen alle, dass es losgeht und dass die Spiele ausgetragen werden“, sagte Neuhaus am Freitag in einer Video-Medienrunde in Bielefeld.