Neymar: Bin noch nicht bei 100 Prozent

Brasiliens Stürmerstar Neymar spürt drei Wochen vor der Fußball-WM noch immer die Nachwirkungen seiner Fußverletzung. dpa

„Ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent“, sagte der 26-Jährige in Rio de Janeiro. Er fühle sich bei einigen Trainingsübungen immer noch nicht sicher, „aber es ist nichts Ernstes“, fügte der Profi von Paris Saint-Germain hinzu. Wegen einer Fußverletzung hat Neymar seit drei Monaten kein Spiel mehr bestritten. Sein Comeback will er nun im WM-Test gegen Kroatien in Liverpool am 3. Juni geben.

Dies erwartet auch Teamarzt Rodrigo Lasmar. „Neymar hat in dieser Trainingswoche sehr gut trainiert“, sagte der Mediziner. Brasiliens Nationalmannschaft wollte am Sonntag nach London reisen, um dort die Vorbereitung auf die WM in Russland fortzusetzen. Sein erstes WM-Spiel bestreitet Brasilien am 17. Juni gegen die Schweiz.

