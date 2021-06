Fußball-EM : „Nicht vorbei“: Österreich fiebert auf Italien-Duell hin

Die Österreicher jubelten kurz und bereiten sich nun auf Italien vor. Foto: Mihai Barbu/Pool AFP/AP/dpa

Bukarest Der erste Sprung in eine K.o.-Runde bei einer EM soll für Österreich noch nicht das Ende sein. Schon am historischen Abend richtet das ÖFB-Team die ersten Kampfansagen an den hochfavorisierten Gegner.