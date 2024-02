2. Liga Niederlage gegen Paderborn: FCK weiter in der Krise

Kaiserslautern war in der ersten Halbzeit in einem insgesamt zerfahrenen Spiel die bessere Mannschaft und ging bereits nach drei Minuten in Führung. Ein von Tymoteusz Puchacz getretener Eckball fand im Strafraum den Kopf von Jan Elvedi und dieser vollstreckte zum 1:0. Puchacz (11.) und Ragnar Ache (24.) hätten auf 2:0 erhöhen können, beide verfehlten aber jeweils das Paderborner Tor. Die einzige echte Chance für die Gäste im ersten Durchgang vergab Visar Musliu (16.), der nach einem Freistoß von Raphael Obermaier aber freistehend daneben köpfte.