EM-Eröffnungsspiel : „Noch nie so schlecht“: Harte Kritik an Türkei

„Noch nie so schlecht“: Harte Kritik an Türkei

Rom Vor der EM waren gar Parallelen zum erfolgreichen WM-Dritten von 2002 gezogen worden: Die Türkei reiste mit großen Hoffnungen nach Rom. Diese wurden schon im Eröffnungsspiel zerstört. Die Kritik am Team ist heftig, Coach Senol Günes will trotzdem nach vorne blicken.

„Der Wettbewerb geht weiter. Wir haben noch zwei wichtige Spiele“, sagte der 69-Jährige. Doch für die heimischen Medien und Kommentatoren war die Niederlage zum EM-Auftakt damit noch lange nicht abgehakt. „Ich habe die Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren noch nie so schlecht spielen sehen“, sagte Ahmet Cakar, ehemaliger Schiedsrichter und mittlerweile einer der bekanntesten TV-Experten der Türkei.

Die türkische Auswahl um den erfahrenen Kapitän Burak Yilmaz und mit zahlreichenung jungen Talenten war mit großen Hoffnungen zur EM gereist. Coach Günes hatte gar vor dem Auftaktspiel gesagt, das Team erinnere ihn an die erfolgreiche Elf, die er 2002 bei der WM auf Platz drei geführt hatte. Umso größer war dann der Schock über die schwache Leistung. „Dieser Kader mit so viel Qualität hat kein Recht, so schlechten Fußball zu spielen“, schrieb Cakar in der Zeitung „Sabah“.