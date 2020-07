2. Liga : Nürnberg will vor Relegations-Rückspiel wachsam bleiben

Nürnberg will vor Relegations-Rückspiel wachsam bleiben

Nürnbergs Trainer Michael Wiesinger will mit seinem Team die Klasse halten. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Trotz eines 2:0 im Hinspiel fürchtet Nürnbergs Trainer Michael Wiesinger im Rückspiel der Relegation beim FC Ingolstadt keine Überheblichkeit bei seinen Spielern.

„Ich habe keinerlei Anzeichen gemerkt, dass irgendjemand glauben könnte, dass wir schon durch sind“, sagte der Coach vor dem entscheidenden zweiten Duell am Samstag (18.15 Uhr/ZDF, DAZN und Amazon Prime). Dann will der „Club“ den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga fix machen.