EM-Achtelfinale : Nun gegen Ronaldo: De Bruyne nimmt nächsten Titelanlauf

Tubize Bester Mittelfeldspieler gegen bester Torjäger: Über zu wenig Starpower kann man sich vor dem Duell Belgien gegen Portugal wirklich nicht beklagen.

Darum ist der Ausnahmekönner für das Achtelfinale gegen Champion Portugal am Sonntagabend (21.00 Uhr) in Sevilla der ganz große Hoffnungsträger für Trainer Roberto Martínez und sein Team. De Bruyne hatte im ersten EM-Spiel wegen der Gesichts-OP noch ausgesetzt, sorgte dann nach der Rückkehr aber für drei Scorerpunkte in eineinhalb Spielen und versprühte dabei die Leichtigkeit, die ihn im Weltfußball einzigartig macht. „Er hat Weltfußballer-Niveau“, adelt Martínez seinen Schützling.

Für De Bruyne geht es darum, endlich einen großen internationalen Titel zu gewinnen. Mit Belgien endete der Weg bislang stets vor dem Endspiel, bei der 0:1-Finalniederlage in der Champions League gegen Chelsea konnte De Bruyne zuletzt nicht so lange mitwirken wie gewünscht, weil er mit DFB-Nationalspieler Rüdiger kollidierte und sich schwer im Gesicht verletzte.

De Bruyne stachelt so etwas an, die Tatenlosigkeit und vor allem so ein Resultat. Nichts auf dem Platz hasst der dreimalige Familienvater mehr als Niederlagen. Chefcoach Martínez charakterisierte ihn einmal so: „Kevin ist ein Sieger, der seinen Kollegen alles abverlangt.“