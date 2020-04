Corona-Krise : Nun UEFA-Notfallschalte: Freundliche Signale aus Frankfurt

Frankfurt/Main Nach der Mitgliederversammlung der Bundesliga-Clubs gehen die Gespräche über Notfallszenarien im Profi-Fußball auf europäischer Ebene weiter. Die UEFA lädt alle Verbände zu einer Video-Schalte. DFL-Chef Seifert setzt auf Expertise aus Politik und Medizin.

„Wir sprechen sehr viel über Solidarität in Deutschland. Es wird auch in Europa einer gewissen Solidarität bedürfen, dass wir uns gemeinsam darauf verständigen, uns aus der Patsche zu helfen“, sagte Seifert.

Konkrete Ergebnisse oder gar die von Millionen Fans herbeigesehnten Zeitabläufe für die ausstehenden Wettbewerbe wie Champions League, Europa League, Nations League oder den kommenden Länderspielfenstern werden in der UEFA-Zentrale noch nicht erwartet, so hört man vom Genfer See. Wie bei der DFL geht es vor allem um die Vorbereitungen für den Tag X, wenn wieder Fußball gespielt werden kann und um ein Abklopfen der so unterschiedlichen Interessen in den einzelnen Fußball-Ländern.