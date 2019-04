später lesen HSV nur noch Vierter Paderborn und Berlin gewinnen Aufstiegs-Duelle Teilen

Entsetzen in Hamburg, Hoffnung in Berlin, Träume in Paderborn: Im Aufstiegs-Rennen der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Wind in zwei direkten Duellen des 31. Spieltages gedreht. Beim Hamburger SV kommt nach dem Sturz aus den Aufstiegsplätzen Panik auf. Von Holger Schmidt, dpa