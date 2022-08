Abgebrochenes WM-Quali-Spiel : Partie Brasilien gegen Argentinien wird nicht nachgeholt

Sorgt sich vor der WM um die Gesundheit der Spieler: Brasiliens Trainer Tite. Foto: Rodrigo Buendia/Pool AFP via AP/dpa

Rio de Janeiro Das im September 2021 nach einem Corona-Skandal abgebrochene WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wird nicht wiederholt.

Das gaben die beiden nationalen Fußball-Verbände am 16. August bekannt, nachdem sie eine Einigung mit dem Weltverband FIFA erzielt hatten. Beide Verbände akzeptieren demnach eine Geldstrafe - laut argentinischem Verband jeweils 150.000 Schweizer Franken, wobei die Hälfte zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt ist. Die FIFA verzichtet im Gegenzug auf ihre Forderung, dass die sportlich bedeutungslose Partie am 22. September in São Paulo nachgeholt werden muss. Zunächst hatte die FIFA-Berufungskommission die Beschwerden beider Länder im April abgelehnt.