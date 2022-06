WM-Playoff : Peru ist bereit: „Das wichtigste Spiel unseres Lebens“

Ar-Rayyan Im Kampf um den vorletzten noch freien Platz für die Fußball-Weltmeisterschaft setzt Peru auch auf die Erfahrungen seit der letzten Begegnung mit Australien bei der WM 2018.

„Wir sind nicht das gleiche Team wie vor vier Jahren. Viele sind reifer geworden“, betonte Torwart und Kapitän Pedro Gallese bei einer Pressekonferenz im Ahmad Bin Ali Stadium in Ar-Rayyan in Katar. „Wir haben die Verantwortung, das Land zu einer weiteren WM zu bringen“, ergänzte Trainer Ricardo Gareca.

Beide Nationen wollen zum sechsten Mal zu einer WM. In Russland 2018 hatten sich Peru und Australien in der Gruppenphase gegenübergestanden. Peru gewann damals in Sotschi 2:0, fürs Weiterkommen reichte es nicht. „Wir wollen unser Land glücklich machen“, betonte Keeper Gallese nun vor der Partie an diesem Montag (20.00 Uhr/MESZ) in Ar-Rayyan bei Doha.