Deutscher Fußball-Bund : Peters zum DFB: Zeit von Intrigen muss vorbei sein

Berlin Als möglicher neuer Präsident des krisengeschüttelten Deutschen Fußball-Bundes würde Peter Peters als Erstes „enorme“ Ruhe in den Verband bringen. „Die Zeit von Unruhen, vielleicht von den ein oder anderen Intrigen muss vorbei sein, das kann so aus meiner Sicht nicht mehr weitergehen.

Peters ist derzeit gemeinsam mit Rainer Koch interimsmäßig Chef des Deutschen Fußball-Bundes, nachdem Fritz Keller im Mai zurückgetreten war. Peters hatte bereits angekündigt, dass er vorzeitig als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) zurücktreten wird. Sollte er dann von einem Landesverband vorgeschlagen werden, will er zur Wahl als DFB-Präsident antreten. Gewählt wird beim Bundestag am 11. März 2022 in Frankfurt/Main. Neben Peters hat noch niemand seine Ambitionen bekundet. DFB-Vizepräsident Koch will nicht mehr für das Amt kandidieren.