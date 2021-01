WDR-Hörfunk-Reporterin : „Pionierin“ Töpperwien „stolz“ auf Würdigungen zum Abschied

Köln Die Reaktionen auf das bevorstehende Ende ihrer Laufbahn als Sport-Journalistin hat Hörfunk-Reporterin Sabine Töpperwien überwältigt.

„Ich bin gerührt. Ich bin stolz. Ich bin überrascht, weil ich mit so einer riesigen und unglaublichen Resonanz nicht gerechnet habe“, sagte die langjährige Leiterin der Sportredaktion im WDR-Hörfunk der Deutschen Presse-Agentur.

Sie habe gedacht, „in Corona-Zeiten ist alles so runtergefahren. Und ich bin eine Radio-Frau und keine Fernseh-Frau. Das wird die Nation nicht so bewegen.“ Umso überwältigender sei sie über die Würdigungen von vielen Seiten aus ganz Deutschland. „Das ist ein fantastischer Schlusspunkt für meine Laufbahn“, sagte Töpperwien, „weil ich sehr viele Steine in den Weg bekommen habe“.