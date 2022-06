Prozess in Bellinzona : Platini-Anwalt fordert Freispruch

Bellinzona Im Prozess gegen den früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter und Michel Platini fordert Platinis Anwalt einen Freispruch des Ex-UEFA-Chefs.

Zudem prangerte er eine öffentliche Vorverurteilung auch durch die Schweizer Justiz an. Platini sei weder des Betrugs noch der Urkundenfälschung schuldig, sagte Rechtsanwalt Dominic Nellen. Zudem seien die sichergestellten Vermögenswerte in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro an Platini herauszugeben. Heute stehen vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona die Plädoyers der Verteidigung an.