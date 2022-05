Fans : Platzstürme und Pyrotechnik: Streitpunkte der Fan-Rückkehr

Frankfurt/Main Platzstürme in Frankfurt, Köln und Gelsenkirchen, dazu jede Woche Pyrotechnik: Die Rückkehr der Fans in die Stadion sorgt auch für Diskussionen. Die Polizei warnt eindringlich.

Ermittlungen eingeleitet

Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der zuständigen Polizei wird das nicht so locker gesehen. Der DFB leitete nach den Ereignissen in Köln und Gelsenkirchen Ermittlungen ein. „Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können“, sagte der Leitende Polizeidirektor Peter Both, der das „schnelle und unmittelbare Eingreifen“ vieler Polizeibeamter auf Schalke lobte.