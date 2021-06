Fußball-EM : Polen in Not - Slowaken stecken Feueralarm weg

Polen in Not - Slowaken stecken Feueralarm weg

St. Petersburg Schon nach dem ersten Spiel ist Polen gewaltig unter Druck. Weltfußballer Lewandowski zeigt eine ganz schwache Leistung. Außenseiter Slowakei hingegen überzeugt mit Spielwitz und Stabilität.

Als wäre die unerwartete Niederlage gegen Marek Hamsik und Co. nicht schon Hypothek genug, ließ am Abend auch noch der nächste Gegner Spanien Punkte liegen. Der ehemalige Weltmeister kam nicht über ein 0:0 gegen Schweden hinaus und ist im direkten Duell mit Lewandowski und Co. am Samstagabend (21.00 Uhr) nun selbst darauf angewiesen, den ersten Sieg einzufahren. Man habe gegen den theoretisch leichtesten Widersacher der Gruppe verloren, stellte Lewandowski fest. „Deshalb sind wir in keiner leichten Lage.“