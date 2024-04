Fußball Polizeikostenstreit: Bremer Senator zuversichtlich

Der Ligaverband der 36 deutschen Proficlubs klagte dagegen mit dem Argument: „Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Polizei.“ Die DFL bekam aber bislang nur 2017 vor der ersten Instanz, dem Verwaltungsgericht Bremen, Recht. Nach mehreren Niederlagen legte der Verband deshalb eine Verfassungsbeschwerde ein. Sie wird an diesem Donnerstag in Karlsruhe verhandelt. Ein Urteil wird aber erst in einigen Monaten erwartet.