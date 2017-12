später lesen Bunte Kostüme und Folklore Präsident Putins bunte WM-Auslosung im Kremlpalast FOTO: Aleksey Nikolskyi FOTO: Aleksey Nikolskyi Teilen

So hat Wladimir Putin es gern. Seite an Seite mit Stars des Weltfußballs stimmt der Kremlchef die internationale Fangemeinde ein auf das Großevent des kommenden Jahres: die erste Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Von Thomas Körbel, dpa