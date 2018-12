Der FC Liverpool hat in der Premier League die Tabellenführung verteidigt. Dem früheren Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl gelang mit Southampton ein Heimsieg. Die Lage der Liga.

Der FC Liverpool verteidigte erfolgreich die Tabellenführung in der englischen Premier League, Ralph Hasenhüttl und dem FC Southampton gelang dagegen ein Coup: Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp gewann das Topspiel des 17. Spieltages gegen Erzrivale Manchester United mit 3:1 (1:1) und liegt mit nun 45 Punkten weiter einen Zähler vor Verfolger Manchester City. Southampton bezwang den FC Arsenal überraschend mit 3:2 (2:1) und verließ die Abstiegsränge.

In Liverpool brachte Sadio Mane (24.) die Reds sehenswert in Führung. Ausgerechnet ein Fehler des sonst so sicheren Torhüters Alisson, der den Ball nach einer harmlosen Hereingabe nach vorne abklatschen ließ, begünstigte Jesse Lingard beim Ausgleich (33.). In der zweiten Halbzeit erlöste der eingewechselte Xherdan Shaqiri die drückenden Reds (73.) nach starker Vorarbeit von Mane. Wiederum der Ex-Münchner Shaqiri sorgte sieben Minuten später für den Endstand.

Beim Debütsieg von Hasenhüttl als Teammanager der Saints avancierte Arsenal-Keeper Bernd Leno zum unfreiwilligen Helfer. Der Nationaltorhüter flog in der 85. Minute an einer Flanke vorbei, Charlie Austin bedankte sich und köpfte ein. Zuvor hatte der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan (28., 53.) zweimal die Führung von Danny Ings (20., 44.) egalisiert.

Für Southampton war es erst der zweite Saisonsieg, Arsenal dagegen kassierte die erste Pflichtspiel-Niederlage nach 22 Partien. Zuvor hatte das Team von Unai Emery im August beim FC Chelsea verloren. Durch die Niederlage verlor Arsenal zunächst den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Der Rückstand auf den FC Chelsea auf Platz vier beträgt drei Punkte. Die Blues gewannen 2:1 (2:0) bei Brighton & Hove Albion.

Am Vortag hatte Leroy Sane entscheidenden Anteil am 3:1-Sieg von ManCity gegen den FC Everton. Der Nationalspieler legte zwei Tore für Gabriel Jesus auf, zudem traf Raheem Sterling. Tottenham Hotspur gewann dank eines Last-Minute-Treffers von Christian Eriksen 1:0 gegen den FC Burnley. Crystal Palace mit dem Ex-Schalker Max Meyer gewann 1:0 gegen Leicester City.

Die vierte Niederlage in Folge kassierte dagegen Huddersfield Town mit Teammanager David Wagner. Die Terriers verloren gegen Newcastle United 0:1 und sind mit zehn Punkten Vorletzter, zwei Zähler hinter Southampton.

