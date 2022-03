WM-Qualifikation : Pressestimmen zum Italien-Aus

Italiens Jorginho weint nach dem Aus in der WM-Qualifikation. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

Rom Zum Aus Italiens im Playoff-Halbfinale gegen Außenseiter Nordmazedonien schreibt die internationale Presse:

Italien

„Gazzetta dello Sport“: „Desaster Italien, Mazedonien-Spott in der 92. Minute: Wir sind wieder raus aus der WM.... Lebewohl WM, Lebewohl EM, Lebewohl Alles. Auch wenn das nicht die Apokalypse ist, fühlt es sich so an und tut weh.“