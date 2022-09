Fußball-WM in Katar : Promillefrei im Stadion: Alkoholregeln für WM finalisiert

Fußball-WM in Katar

Fußballfans dürfen bei der WM in Katar nur außerhalb der Stadion alkoholhaltiges Bier genießen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Doha Die FIFA und der WM-Gastgeber finalisieren ihre Bier-Politik. Während des Turniers in Katar wird Alkohol ausgeschenkt - aber nicht überall.

Alkoholhaltige Getränke werden vor und nach dem Anpfiff auf dem Stadiongelände sowie nach 18.30 Uhr Ortszeit auf dem Fanfest in Doha ausgeschenkt. Dahinter stecken auch Umsatzinteressen eines FIFA-Großsponsors.

Die FIFA habe an den Bedingungen „für lokale und internationale Fans“ gearbeitet, das schließe die Bewirtung für diejenigen ein, „die ein alkoholisches Getränk genießen und gleichzeitig die lokale Kultur respektieren möchten“, teilte der Weltverband der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.

Test bei Club-WM

Anders als im benachbarten Saudi-Arabien ist Alkohol in Katar nicht gänzlich verboten, wird aber auch bislang nur sehr eingeschränkt etwa in Bars oder Restaurants bestimmter Hotels ausgeschenkt. Ausländer können ihn auch in einem Geschäft mit entsprechender Lizenz kaufen, müssen aber älter als 21 Jahre sein und brauchen dafür eine Erlaubnis.