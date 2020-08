Fußball-Trainer : Rangnick will bei nächstem Club um Titel mitspielen

Leipzig Ralf Rangnick will nach dem Abschied vom Red-Bull-Konzern bei seiner nächsten Aufgabe nicht mehr Aufbauarbeit leisten.

Ihm gehe es dabei auch nicht um „Ämter oder Macht als Selbstzweck“. Er wolle Dinge beeinflussen können. „Dafür braucht es im ultraschnellen Fußballgeschäft kurze Entscheidungswege. Du musst heute ein Schnellboot sein, kein Frachter, um sich bietende Gelegenheiten zu nutzen“, begründete Rangnick, der in den vergangenen acht Jahren RB Leipzig unter anderem als Trainer und Sportdirektor von der 4. Liga bis in die Bundesliga-Spitzengruppe geführt hatte. Zuletzt war er übergeordnet als Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull angestellt.