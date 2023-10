Bezirksliga Jubel dank Doppeltem Jonas

Befreiungsschlag für die SG Rascheid/Geisfeld/Reinsfeld ausgerechnet im prestigeträchtigen Hochwaldderby. Im Duell beider punktgleicher Mannschaften am Rande der Abstiegszone setzten sich die Gäste dank zweier später Tore des erst kurz zuvor eingewechselten Jonas Mart mit 2:0 (0:0) durch. Die Schillinger verpassten es dagegen, den Auswärtssieg von Wallenborn zu veredeln und endlich den Anschluss ans untere Mittelfeld zu finden. Christian Alt, einer der drei Aktiven aus dem Trainer-Trio der Spielgemeinschaft aus Rascheid, Geisfeld und Reinsfeld, brachte es nach den umkämpften 90 Minuten auf den Punkt. „Das Derby war heute nicht so wichtig. Für uns ging es vor allem darum, nach zuletzt schwankenden Leistungen mit dem Tiefpunkt in Tawern endlich wieder zu uns selbst zu finden und da unten rauszukommen. Wir haben uns zusammengesetzt und alles auf den Tisch gelegt. Das war wichtig und für uns in unserer Situation von größerer Bedeutung als ausgerechnet beim Nachbarn in Schillingen gewonnen zu haben.“