Technischer Direktor St. Pauli Rebell, Mahner, Gutmensch: „Zettel-Ewald" Lienen wird 65 FOTO: Daniel Bockwoldt

Manchmal ist es Hassliebe, was Ewald Lienen mit dem Fußball verbindet. Nicht der Ballsport an sich wühlt ihn auf, sondern das, was andere daraus machen. Von Franko Koitzsch, dpa