1500 Euro als Motivationsspritze

Die Teilnehmer am Futsal-Turnier

Die aktuellen Tabellenersten und –zweiten sowie drei freiwillige Melder verteilen sich zunächst auf drei Vorrundengruppen: Der SV Niederemmel (A-Liga), die B-Ligisten SV Blankenrath I und SG Veldenz II sowie die C-Ligisten FC Kinderbeuren und SG Moseltal Maring II treten in Gruppe A an. In Gruppe B treffen A-Ligist SV Zeltingen-Rachtig, die B-Ligisten SG Laufeld und TuS Kröv II sowie Lokalmatador SG Traben-Trarbach II aus der C-Klasse aufeinander. Die erste Mannschaft der Doppelstädter ist neben der ebenfalls in der B-Klasse beheimateten SG Moseltal Maring I, A-Ligist SG Veldenz und dem SV Blankenrath II aus der C-Liga Mitglied der Gruppe C.