Fußball 2:0 gegen Ulmen: Nach nur einem Jahr ist Walsdorf wieder da

Nach dem Schlusspfiff des umsichtig leitenden Unparteiischen Yannick Horten gab es auf der einen Seite überschäumende Freude über den sofortigen Wiederaufstieg, auf der anderen Seite Trauer und Ernüchterung, es erneut nicht in die A-Liga geschafft zu haben. Vor 800 Besuchern in Dreis-Brück und besten äußeren Bedingungen auf einem top gepflegten Rasenplatz hatte sich die SG Walsdorf den 2:0-Erfolg redlich verdient. Taner Aslan, Trainer und Sportlicher Leiter der SG in Personalunion, zeigte sich Bier durchnässt in bester Laune: „Wir waren über 26 Spieltage hinweg fast immer souverän unterwegs. Die Einstellung hat gestimmt und die Jungs haben gezeigt, dass wir den Aufstieg unbedingt wollten.“ Aslan analysierte, dass „wir auch gegen Ulmen stets am Drücker waren, vor allem in der ersten Halbzeit etliche Torchancen hatten, den Ball ordentlich laufen ließen und am Ende ganz klar verdient mit 2:0 gewonnen haben.“