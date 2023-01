Interview Nico Thömmes : 20 Teams kämpfen um 2500 Euro

Osburg Fußball: Die achte Auflage des Dachdecker-Lauer-Cups findet in der Osburger Hochwaldhalle statt.

Es ist wieder so weit: In Osburg kommt es zur Neuauflage des Dachdecker-Lauer-Hallencups. Startschuss für die achte Ausgabe des mit 2500 Euro dotierten Turniers ist am Freitag ab 19 Uhr. Insgesamt streiten 20 Mannschaften um den Finalsieg. Der TV sprach mit Turnierorganisator Nico Thömmes.