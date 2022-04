Fussball 3. Liga : Boyds Dreierpack lässt Lautern jubeln

Die Lauterer Fans feiern den 5:1-Erfolg über den MSV Duisburg begeistert. Foto: dpa Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Schritt Richtung Zweitliga-Aufstieg gemacht: Der Fußball-Drittligist hat am Samstagnachmittag gegen den abstiegsgefährdeten MSV Duisburg nach leichten Anlaufschwierigkeiten souverän mit 5:1 (1:0) gewonnen.

Der in der Winterpause vom Halleschen FC geholte Torjäger Terrence Boyd entwickelt sich immer mehr zum Aufstiegsgaranten für den 1. FC Kaiserslautern. Gegen den MSV Duisburg brachte der 31-jährige Deutsch-Amerikaner die Pfälzer mit seinen Treffern in der 37. und 47. Minute auf die Siegerstraße. Bei leichtem Schneefall legten die Lauterer noch durch Marlon Ritter zum 3:0 (59.) und Alexander Winkler (70.) zum 4:0 nach, Boyd erhöhte in der 73. Minute auf 5:0. Den „Zebras“ gelang durch Kolja Pusch (86.) noch der Ehrentreffer.

Als Kapitän führte anstelle des gelbgespeerten Hendrick Zuck - der etatmäßige Spielführer Jean Zimmer ist nach seiner Erkrankung noch nicht fit - Abwehrspieler Kevin Kraus die Roten Teufel aufs Feld. Etwas mehr als 28.000 Zuschauer fieberten dem Anpfiff im eiskalten Fritz-Walter-Stadion entgegen - die Ausgangslage war klar. Im Traditionsduell der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder zählte für den Tabellenzweiten aus der Pfalz nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen nicht die gute Ausgangsposition zu verspielen. Für die Gäste aus der Wedau ging es dagegen darum, sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen: Drei der vergangenen fünf Liga-Partien gewannen die „Zebras“. Und auch die Duisburger mussten auf ihren Kapitän verzichten: Anstelle von Moritz Stoppelkamp führte Torhüter Leo Weinkauf den MSV auf den Rasen des Betzenbergs.

Die Gastgeber, bei denen der 20-jährige Neal Gibs erstmals in der Startformation stand und Felix Götze zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, begannen gegen die giftigen Duisburger konzentriert, taten sich aber schwer. Die erste Chance besaß Ritter in der elften Minute, nach Flanke von Wunderlich verlängerte er den Ball akrobatisch mit der Hacke - allerdings auf das Tornetz. Der MSV lauerte auf seine Gelegenheiten und bekam die erste in der 18. Minute, Ademi schoss nach Bakir-Flanke allerdings am FCK-Tor vorbei. Duisburgs Torhüter Weinkauf verhinderte mit einer sensationellen Parade nach einem Kopfballaufsetzer von Boyd (21.) aus kurzer Distanz die Lauterer Führung.

16 ereignisarme Minuten später war es dann so weit: Nach einer Flanke von rechts von Hercher bugsierte Boyd von der Ecke des Fünf-Meter-Raums aus das Leder an Weinkauf vorbei zum 1:0 (37.) für Kaiserslautern ins Netz. Die Führung für den FCK war hochverdient, fiel aber zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend. Boyd bewies einmal mehr seine Torjägerqualitäten.

Gleich nach der Pause ging es direkt so weiter: Wieder tankte sich Hercher auf der rechten Seite durch, und erneut war Boyd aus etwa acht Metern zur Stelle und jagt den Ball unter die Latte zum vielumjubelten 2:0 (47.) ins Netz. Die Westkurve tobt, der Betze bebt - ein Vorgeschmack auf die 2. Liga in der neuen Saison?

Ganz so weit ist der FCK noch nicht, aber er macht am Samstagnachmittag einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung und festigt den zweiten Tabellenplatz. Und er legte nach: Die Lauterer kamen wieder über die rechte Seite, nach Pass von Wunderlich in den Rücken der MSV-Abwehr kam Ritter aus etwa 14 Metern frei zum Schuss und traf zum vorentscheidenden 3:0 (59.). Nach einem Eckball von Wunderlich erhöhte Abwehrspieler Alexander Winkler (70.) per Kopf auf 4:0, und nur drei Minuten später krönte Boyd seine starke Vorstellung mit dem dritten Tor auf Pass von Hanslik zum 5:0! Die FCK-Fans sind aus dem Häuschen und skandieren „Oh, wie ist das schön“.

Die Duisburger sind bedient und fügen sich in die Niederlage, kommen aber durch ein sehenswertes Tor von Kolja Pusch (86.) noch zum Ehrentreffer. Lauterns Trainer Marco Antwerpen nutzt die klare Führung dazu, eifrig zu wechseln: Dominik Schad, Maximilian Hippe, Julian Niehues, Simon Stehle und Götze erhalten ebenfalls noch Spielpraxis.

(fan)