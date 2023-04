Fußball Wie der Eifeler Jung’ Europa aufmischte

In die Eifeler Heimat zieht es den frischgebackenen 60er nur noch selten. Eine Möglichkeit, ihn in der Region zu treffen, wird es am Donnerstag, 22. Juni, geben. Dann tritt die Lotto-Elf zu einem Benefizspiel in Ferschweiler unweit von Bitburg an. Bei Lotto Rheinland-Pfalz ist er als Repräsentant engagiert, fungiert als Teammanager der Prominentenmannschaft. Als Freischaffender ist er außerdem für den Hauptsponsor des Karlsruher SC als Markenbotschafter tätig, hält Vorträge und erzählt aus seinem Leben. „Ich will den Fußball erklären und was man davon in die Wirtschaft übertragen kann.“