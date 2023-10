Rheinlandliga Abgezockte Wittlicher feiern Derbysieg

In Überzahl hatten die abgezockt agierenden Wittlicher nach dem Seitenwechsel viel Platz. Die Meeth-Elf gab sich nicht auf und wäre bei einem Schuss von Eric Haas um ein Haar in Führung gegangen. Das Salmrohrer Abwehrbollwerk hielt nur bis zur 64. Minute stand, als Nils Habscheid zum Ausgleich abstaubte. Ömer Hakki Kahyaoglu hatte vor dem Spiel beim Stadionsprecher zwei Tore angekündigt und ließ seinen Worten in der Schlussphase per Doppelpack Taten folgen (79., 88.).