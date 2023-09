Nachspielzeit: Abschied von einer Fußball-Legende

Als Spieler war er ein Angreifer der (leider weitestgehend ausgestorbenen) Marke Horst Hrubesch, als Funktionär ließ der Friseurmeister ebenfalls Tatendrang, gepaart mit viel Kreativität und Raffinesse, walten. Vor ein paar Jahren zog sich Leo aus der ersten Reihe zurück, war aber immer noch ein aufmerksamer Beobachter der regionalen Fußballszene. Mitte Juli trafen wir uns beim Sportfest in Lambertsberg. Wir sprachen kurz miteinander, planten, uns noch mal zu treffen, um uns über unsere große Leidenschaft auszutauschen. Zu einem Fußball-Fachgespräch wird es nun leider nicht mehr kommen: Wie jetzt bekannt wurde, ist Leo am vergangenen Freitag verstorben, just am Tag seines 83. Geburtstages.