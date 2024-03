Fußball Abstiegskampf in Langsur: „Situation annehmen“

Spätestens seit dem 1:3 in Lüxem ist in Langsur und Umgebung Abstiegskampf angesagt. Trainer Dominik Wintersig betont: „Wille, Einstellung und Einsatz sollten von nun ab im Vordergrund stehen. Wir müssen die neue Situation annehmen.“ Lars Wagner (Fußblessur), Merlin Bauer und Max Meyer (beide Urlaub) müssen passen, Erik May (aus Urlaub) ist wieder an Bord. Mosella-Coach Thomas Schleimer erwartet einen galligen Gegner: „Im Vorjahr haben wir uns dort beim 2:0-Sieg lange Zeit schwergetan. Es geht deshalb darum, den Ball schnell laufen zu lassen und deren Abwehrkette in Bewegung zu bringen.“ Während Niklas Cillien und Pascal Dellwo (zuletzt in der Zweiten) zurückkommen, fehlt Philipp Seeberger urlaubsbedingt.