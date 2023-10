Bezirksliga Ahbachs Käpt‘n macht den Unterschied

Mit Justin Hellenthal hatte der TuS einen Keeper zwischen den Pfosten, der in der fünften Minute der Nachspielzeit einen platzierten Kopfball von Tobias Baier aus dem Winkel fischte und dem Aufsteiger so den Dreier rettete. Ein Protagonist auf Ahbacher Seite sorgte aber für den Unterschied: Nico Clausen hatte nicht nur den Ausgleichstreffer in der 73. Minute mit einem herrlichen Freistoß besorgt, sondern auch die geniale Vorarbeit für das 2:1 von Luka Cläsgens (79.) geleistet. Als der Kapitän in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einem Foul an Manuel Hermes mit der linken Klebe einen weiteren Freistoß direkt zum 3:2-Siegtreffer verwandelte, stand die kleine Tribüne auf dem Leudersdorfer Kunstrasenanlage Kopf.