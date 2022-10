Fußball : Der Monat der Wahrheit

Jörg Liewer Foto: Hans Krämer

Alsdorf Vierter wurden sie in der vergangenen Saison in der Kreisliga B II, und auch der Start in die neue Runde glückte. Warum Jörg Liewer, Trainer der SG Nimstal Alsdorf-Niederweis, aber noch vorsichtig ist mit allzu euphorischen Prognosen und was ihn mit seinem Team in den nächsten Wochen erwartet.