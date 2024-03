Fußball Altrichs Alleinunterhalter

Er ist seit Jahren ein ständiger Unruheherd in den gegnerischen Strafräumen und bereitet den meisten Trainern der jeweiligen Kontrahenten enormes Kopfzerbrechen: Sebastian Weinand ist auch mit 35 Jahren noch einer der besten Angreifer der A8-Liga. Der in Wittlich geborene und im Stadtteil Wengerohr lebende Vollblutstürmer der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen hat in der aktuellen Spielzeit in 15 Spielen schon 13 Mal getroffen. Sechs Vorlagen stehen zudem zu Buche.