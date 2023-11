Fußball Große Lust auf Champions-League-Hymne

Zu den positiven Erscheinungen in dieser Saison zählt die SG Altrich/Wengerohr-Bombogen: Das Team des neuen Trainers Michael Scholer ist nach dem 3:3 am Mittwoch gegen den SV Gonzerath Tabellensechster und hat mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Scholer, der das Team im Sommer von Michael Felzen übernahm, weiß um die Erfolgsfaktoren in einem Team, das sich weiterentwickelt habe: „In der Vorsaison gab es das Problem mit zahlreichen Verletzungen, welche die Mannschaft vor allem in der Defensive geschwächt haben.“ So fielen Torhüter Kevin Zuch sowie mit Tobias Clemens (Knieprobleme) und Nicolas Justen (Polizeidienst) die beiden Innenverteidiger längere Zeit aus. „Weil wir bislang von Verletzungen verschont geblieben sind und wieder etwas stabiler stehen, sind wir jetzt mit mehr Kontinuität unterwegs. Mit diesem einstelligen Tabellenplatz können wir hoch zufrieden sein.“