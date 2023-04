Altrich Kampfeswille contra Effizienz: Altrich punktet gegen Favoriten

Michael Felzen, der Trainer der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen, unterstrich vor dem Spiel in der A-Klasse gegen den SV Niederemmel, was das aktuell große Manko seiner Mannschaft ist: „Wir lassen vor dem gegnerischen Tor einfach zu viele Chancen liegen.“ Immerhin war seine Mannschaft am Freitag gut besetzt. Selbst der zuvor lange Zeit verletzte Jens Bollig nahm auf der Bank Platz. „Aber nur für den Notfall“, so Felzen, der nach der Saison aufhört. Für ihn übernimmt Michael Scholer (TV berichtete).