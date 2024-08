Fußball Schmidt und Altrich denken in Etappen

Joshua Schmidt ist bereits im vierten Jahr mitspielender Co-Trainer der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen. Mit 27 Jahren ist der gebürtige Wittlicher und in Altrich lebende Mittelfeldspieler momentan im besten Fußballalter. Derzeit erlebt Schmidt, dessen älterer Bruder Patrick (32) Spielertrainer des Bezirksligisten SV Lüxem ist, einen positiven Trend. „Wir haben hier zwei unterschiedliche Jahre erlebt. In der Saison 22/23 haben wir lange gegen den Abstieg gekämpft, wurden am Ende Elfter und blieben so in der A-Klasse. Mit Platz vier im Vorjahr haben wir eine Entwicklung vollzogen, die wir jetzt bestätigen wollen“, verweist der noch ledige Bankkaufmann auf ehrgeizige Pläne beim A9-Ligisten.