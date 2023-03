Fußball Arbeiter, Antreiber, Alleskönner

Die Zeit scheint wieder reif zu sein für überkreislichen Fußball: Acht Runden vor Saisonschluss grüßt die SG Laufeld/Buchholz von der Tabellenspitze. Einer, der bislang eine sehr starke Saison spielt und im Mittelfeld die Strippen zieht, ist Steven Koch. Der 32-jährige Routinier ist ein Allrounder – auf und neben dem Platz. Meist auf der Sechs, ab und an auf der Acht, ist er der „Herrscher des Mittelfelds“, ein unermüdlicher Arbeiter und Antreiber. „Auf meinen Positionen ist man permanent in Aktion, weil man den Ball stets haben und auch jedem auf dem Platz helfen kann. Das erfordert ein hohes Maß an Übersicht und Robustheit in den Zweikämpfen“, sagt der in Wittlich geborene und in Hontheim lebende Regisseur.