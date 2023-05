Fußball Jan Leiendecker, der doppelte Pokalheld

Nachdem in der regulären Spielzeit keine Tore gefallen waren und bei hohen Temperaturen die Kräfte zusehends schwanden, war es zunächst Alexander Scharm, der die Weinsheimer nach einer Ecke von Christoph Fuhrt aus kurzer Distanz in Führung brachte. Da waren in der ersten Halbzeit der Verlängerung gerade einmal zwei Minuten gespielt. In der siebten Minute der Nachspielzeit (!) bekam die SG Schneifel II dann einen Freistoß zugesprochen, der zunächst geklärt wurde, doch beim Nachschuss von Leiendecker bekam ein Weinsheimer den Ball an die Hand, sodass Schiedsrichter Christopher Fuxen („Der Elfmeter war berechtigt“, O-Ton Fuhrt) auf den Punkt zeigte. Leiendecker blieb cool und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie.