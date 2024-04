Fußball Arzfeld macht’s wie Meisterkusen

Das hatte schon einen leichten Hauch von Bayer-Kreuz unter dem Islek-Himmel am Samstagabend auf dem Kunstrasenplatz in der Westeifel. In der 87. Minute kassiert die – den saisonalen Dauersieger aus Schweich in diesem Fall mal ausgeschlossen – Mannschaft der Stunde, oder besser gesagt der letzten Wochen, nach dominanter Partie im zweiten Spielabschnitt wie aus dem zu diesem Zeitpunkt heiteren Grenzlandhimmel den Ausgleich: 1:1 gegen den bärenstarken Aufsteiger, den Tabellenzweiten aus Tawern.