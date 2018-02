Arzt der Nationalelf spricht in Schweich

„Ist Ü-Fußball gesund?“ Zu diesem Thema referiert der Arzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Prof. Dr. Tim Meyer, am Dienstag, 20. Februar, ab 19 Uhr, im Hotel Leinenhof in Schweich.

Darum soll es gehen: Ü-Fußball wird meist nur dann mit gesundheitlichen Aspekten in Verbindung gebracht, wenn es um Verletzungen geht. In jüngerer Vergangenheit schälen sich aber auch andere Gesichtspunkte heraus, die den Fußball für ältere Semester als gesundheitsförderliches Instrument kennzeichnen. Insbesondere skandinavische Untersuchungen weisen darauf hin, dass die vielfältige Belastungsstruktur des Fußballs große Vorteile hat für die Vorbeugung von Diabetes oder Herzkranzgefäßverkalkung und ihrer Risikofaktoren. Allerdings ist auch zu bedenken, dass Ü-Fußballspieler eine Risikogruppe für Herz-Kreislauf-Zwischenfälle beim Sport darstellen. Basierend darauf will Tim Meyer ein Modell präsentieren, wie die gesundheitlichen Vorteile des Ü-Fußballs zur Geltung kommen können, ohne übermäßige Risiken einzugehen.